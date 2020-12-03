Москва, , 16:36 — REGNUM Турецкие военные сворачивают свои посты в северных районах Сирии, перешедших под контроль сирийской армии, сообщила 3 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Турецкие войска в Сирии Türk Silahlı Kuvvetleri

По ее словам, это происходит в рамках российско-турецких договоренностей.

«Продолжается выполнение российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Турецкие военные сворачивают своё присутствие на перешедшем под контроль сирийских правительственных сил территориях», — сказала Захарова.

При этом Мария Захарова напомнила, что 26 ноября этого года была закончена эвакуация 4-го контрольно-наблюдательного поста турецких военных.

«На большей части территории Сирии поддерживается режим прекращения боевых действий. Вместе с тем, в зоне Идлиба по-прежнему сохраняется напряженная обстановка», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону «Идлиб» на северо-востоке Сирии оттеснены как радикальные джихадистские группировки, так и вооруженные формирования, условно именуемые «умеренной оппозицией».

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