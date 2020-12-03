Киев, , 16:31 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины во второй половине дня 3 декабря проводят обыски в помещениях «Укроборонпрома» и компании-спецэкспортера «Укрспецэкспорт».

Об этом сообщает пресс-службы СБУ и «Укроборонпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов. Другие подробности не разглашаются.

В сообщениях отмечается, что «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт» обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда.

Напомним, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юрия Гусева новым директором концерна «Укроборонпром».

Через несколько часов после назначения Гусев сделал громкое заявление о том, что концерн прекратит свое существование уже в 2021 году, а вместо него будут созданы отдельные специализированные холдинговые компании.