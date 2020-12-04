Киев, 4 декабря 2020, 01:34 — REGNUM Рассуждения канадского дипломата Романа Ващука об Украине основаны не на пустых догадках, ведь Ващук был канадским послом на Украине в 2014—2019 годах. О том, как взгляд специалиста позволил верно предугадать развитие украинских событий рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.
Ващук верно предсказал результаты последних украинских местных выборов. Действительно, партия «Слуги народа», столь блистательно выступившая еще год назад, растеряла большую часть электоральной поддержки. Где-то «Слуг» потеснили местные партии, «заточенные» под мэров городов, а где-то вперед вырвались порошенковские кандидаты от «Европейской солидарности».
Но волнует Ващука не тактические просчеты украинской власти, а то, как бы «борец с коррупцией», ныне действующий президент Владимир Зеленский не уронил Украину в политический кризис именно сейчас, когда в США может прийти команда, делающая ставку именно на обострение гражданской войны на Украине. Читайте статью Андрея Ганжи «Это просто Украина» — немного западных ошибок и «новая калибровка».