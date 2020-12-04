Киев, , 01:34 — REGNUM Рассуждения канадского дипломата Романа Ващука об Украине основаны не на пустых догадках, ведь Ващук был канадским послом на Украине в 2014—2019 годах. О том, как взгляд специалиста позволил верно предугадать развитие украинских событий рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Ващук верно предсказал результаты последних украинских местных выборов. Действительно, партия «Слуги народа», столь блистательно выступившая еще год назад, растеряла большую часть электоральной поддержки. Где-то «Слуг» потеснили местные партии, «заточенные» под мэров городов, а где-то вперед вырвались порошенковские кандидаты от «Европейской солидарности».

Но волнует Ващука не тактические просчеты украинской власти, а то, как бы «борец с коррупцией», ныне действующий президент Владимир Зеленский не уронил Украину в политический кризис именно сейчас, когда в США может прийти команда, делающая ставку именно на обострение гражданской войны на Украине. Читайте статью Андрея Ганжи «Это просто Украина» — немного западных ошибок и «новая калибровка».