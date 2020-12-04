Вашингтон, , 00:20 — REGNUM Вне зависимости от того, кто станет очередным президентом США, развитие американских вооружений идет своим чередом и в соответствии со стратегией, принимаемой настоящими хозяевами этой страны. Для чего США понадобились ядерные боеголовки пониженной мощности, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мысли отставного генерала ВВС США Нортона Аллана Шварца, высокоточное ядерное оружие с пониженным побочным ущербом даст возможность США усилить эффективность ядерного сдерживания. Сказано это было в 2015 году, теперь же США вплотную приблизились к принятию таких боезапасов на вооружение. Авиабомбы или ракеты, запускаемые с подводных лодок, как предполагают американские стратеги, даст возможность наносить ядерные удары, не получая таковых с той стороны.

Стоит отметить, что в случае гипотетического конфликта США с Россией, такой подход не сработает, а применение «облегченного» ядерного боезапаса вызовет полновесный ответ. Читайте статью Владимира Васильева «Вашингтон готов применить новое «гуманное» ядерное оружие».