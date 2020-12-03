Москва, , 16:20 — REGNUM С 50 тысяч сайтов были удалены в этом году экстремистские материалы усилиями российских специалистов, сообщил 3 декабря заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Медведев «С начала этого года общими усилиями эта информация была удалена с более чем 50 тысяч интернет-ресурсов».

По его словам, с начала года в стране удалось выявить свыше семи сотен преступлений экстремистской направленности. Он добавил, что эти преступления в половине случаев совершались с использованием интернета.

Как отметил Медведев, выявляются среди сайтов-распространителей, помимо оригиналов, также «зеркала». По его словам, в России эффективность работы по борьбе с экстремизмом нужно ещё усиливать.

Чиновник добавил, что экстремисты не должны иметь «публичной идеологической основы». Целью работы СБ ООН является в том числе недопущение межэтнических конфликтов — чем больше удастся предотвратить, тем лучше.

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