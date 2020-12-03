Варшава, , 16:11 — REGNUM Сенат Польши принял законопроект, согласно которому предусмотрена ликвидация Национального совета по СМИ и передача его полномочий Национальному совету по телерадиовещанию. Об этом передает Polskie Radio 24.

За законопроект проголосовали 49 сенаторов, против — 48, воздержался — один, таким образом, проект был принят, и теперь поступит на голосование в Сейм (парламент) республики.

Целью данного проекта, как сообщается в документе, заключается в «восстановлении конституционных полномочий Национального совета по телерадиовещанию как органа, охраняющего свободу слова, право на информацию и общественные интересы в радио‑ и телевещании».

Если законопроект поддержат депутаты Сейма, Национальный совет по телерадиовещанию будет назначать членов наблюдательных советов в государственных радио‑ и телевещательных организациях. Назначения должны произойти в течение первых шести месяцев с момента вступления закона в силу, при этом наблюдательные советы, назначенные сложившим свои полномочия Национальным советом по СМИ, прекращают свою деятельность.