Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство приветствует первоначальное соглашение о продолжении мирных переговоров в Афганистане, сообщает Sindonews.

«Индонезия приветствует соглашение, которое является важным шагом на пути к прочному миру в Афганистане», — заявила глава МИД Индонезии на пресс-конференции 3 декабря 2020 года.

Индонезия призвала стороны в Афганистане продолжать конструктивное взаимодействие на основе доброй воли и усилий по поиску общих решений.

Высокопоставленный индонезийский дипломат добавила, что помимо прекращения страданий афганского народа гуманитарная пауза также позволит справиться с последствиями пандемии в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии вызвала посла Великобритании в Джакарте Оуэна Дженкинса по поводу провозглашения независимости индонезийской провинции Папуа.

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