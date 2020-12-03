Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Группа протестующих возле министерства здравоохранения в Тбилиси пытается прорваться внутрь здания для встречи с главой минздрава Екатериной Тикарадзе. Об этом 3 декабря сообщает телеканал «Мтавари архи».

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По данным журналистов, участники акции возмущены тем, что система здравоохранения страны якобы не справляется с потоком пациентов с COVID-19. Охранники не пускают активистов в здание и заявляют, что министра и ее заместителей там нет.

«Люди умирают, сегодня терпение — это преступление, — заявил журналистам один из участников акции. — Скорая помощь уже не приезжает, они заявляют, что у них нет свободных коек, и никого не могут принять. Много больных».

Стоит отметить, что в Грузии с сентября резко выросли темпы распространения коронавируса, и национальная система здравоохранения испытывает большие нагрузки. Члены оппозиционных партий обвиняют в этом Тикарадзе и требуют ее отставки.

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