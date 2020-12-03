Москва, , 15:55 — REGNUM Москва рассчитывает на поддержку договоренностей по Нагорному Карабаху от государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ.

По его словам, потенциал организации в урегулировании конфликтов остается востребованным. Лавров считает, что поддержка ОБСЕ будет способствовать реализации ранее достигнутых договоренностей по Нагорному Карабаху.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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