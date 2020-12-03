Подгорица, , 21:37 — REGNUM Депутаты черногорского парламента 3 декабря продолжили дискуссию о формировании нового состава правительства, предложенного составителем правительства Здравко Кривокапичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич 2 декабря выразил уверенность, что предложенное им правительство будет избрано.

Главы парламентских фракций большинства объявили, что поддержат предложенное правительство, несмотря на множество критических замечаний в адрес составителя и нового состава министров.

Ожидается, что парламент 4 декабря проголосует за новое правительство Черногории, в котором впервые за 30 лет не будут присутствовать представители правящей партии и сторонники нынешнего президента государства Мило Джукановича.

Напомним, составитель правительства — представитель оппозиции Черногории, победившей на выборах, которому действующий премьер-министр делегировал полномочия формирования нового правительства.