Киев, , 15:47 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал принятие на следующей неделе Генассамблеей ООН резолюции по обеспечению безопасности в регионе Азовского и Черного морей.

Так, выступая на заседании Совета глав МИД ОБСЕ, Кулеба заявил, что «наш общий интерес заключается в том, чтобы восстановить безопасность и стабильность в регионе Азовского и Черного морей».

«Резолюция Генассамблеи ООН по этому вопросу будет принята на следующей неделе в Нью-Йорке. Она направлена на достижение этой цели», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-й министерский совет ОБСЕ из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции. Участие в мероприятии принимают около 40 глав МИД стран — участниц ОБСЕ. Украинское внешнеполитическое ведомство ожидает, что тема «российской агрессии» против Украины станет одной из главных тем совета.