Сеул, , 15:47 — REGNUM Политические круги Южной Кореи согласовали план бюджета страны на 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национального собрания.

По их словам, бюджет увеличен на 2,2 трлн вон (~$2,01 млрд), до 558 трлн вон (~$510 млрд).

Известно, что в бюджете предусмотрены третий этап выплат на преодоление экономических последствий пандемии и расходы на вакцинацию.

Отмечается, что на пленарном заседании политические силы также договорились покрыть бюджетный дефицит за счёт выпуска облигаций.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонный бюджет Южной Кореи в 2021 году был увеличен на 5,4%, до 52,84 трлн вон (~$48,15 млрд).

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