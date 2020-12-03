Ереван, , 15:44 — REGNUM Армении необходимо переходное правительство, возглавить его может экс-премьер-министр Вазген Манукян. Об этом председатель оппозиционной партии «Родина», бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил 3 декабря на брифинге в Ереване.

Вазген Манукян Gov.am

Решение выдвинуть Манукяна в премьер-министры приняли 17 оппозиционных партий, требующие отставки Никола Пашиняна. Это единый кандидат от оппозиции, который будет руководить кабинетом министров после ухода Пашиняна, подчеркнул Ванецян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ванецян призвал граждан не соглашаться на должности, которые им предлагает Пашинян.

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