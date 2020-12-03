Москва, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом глава российского МИД заявил в обращении к участникам Совета министров иностранных государств — участников ОБСЕ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров отметил, что Организация остро нуждается в реформировании. В частности, необходимо повысить прозрачность и эффективность работы секретариата, а также институтов и полевых присутствий.

Кроме того, в ОБСЕ необходимо улучшить бюджетные процессы и оптимизировать программу мероприятий. Глава МИД России считает, что членам организации необходимо стремиться находить компромиссы через открытый и равноправный диалог.

«Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ», — сказал Лавров. Он считает, что Организация должна быть востребована самими государствами — членами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Сергей Лавров заявил, что на Совете министров иностранных дел ОБСЕ Россия будет требовать начала обсуждения реформы этой организации.

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