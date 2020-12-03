Минск, , 15:43 — REGNUM О своей готовности стать во главе Белоруссии «в переходный период» заявила экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская. Он высказала такое мнение 3 декабря в видеообращении, которое приводит ее пресс-служба.

По словам бывшего кандидата, после этапа давления и уличных беспорядков «неминуемо начнется этап диалога».

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — сказала Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации белорусского президента Андрей Кунцевич заявил, что протесты в Белоруссии координируют более 1 тыс. Telegram-каналов.