Варшава, , 15:31 — REGNUM По случаю Международного дня инвалидов 3 декабря президент Польши Анджей Дуда совместно со своей супругой записал видеообращение к людям с ограниченными возможностями. Ролик опубликован на официальной странице канцелярии президента в соцсети Twitter.

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«Люди с ограниченными возможностями очень часто борются со стереотипами, предрассудками. Они преодолевают барьеры, которые кажутся непреодолимыми. Призываем всех принимать инвалидов такими, какие они есть, без предрассудков», — заявил Анджей Дуда.

Президент также отметил, что, пожалуй, у каждого жители Польши среди инвалидов есть дальние и близкие друзья, коллеги по работе, соседи или члены семьи.

Супруга польского лидера Агата Корнхаузер-Дуда отметила, что она «не знает никого, кто не встречал бы людей с ограниченными возможностями в своей жизни. Она отметила, что в последние годы у нее была возможность лично поговорить с сотнями, если не тысячами инвалидов». «У меня часто складывалось впечатление, что слепые видят больше, чем кажется, глухие очень внимательно слушают, а инвалиды-колясочники удивляли своей хорошей физической формой. Люди с ограниченными интеллектуальными возможностями открывали для себя самое важное в жизни — что каждый человек в этом мире заслуживает любви и уважения», — подчеркнула первая леди.

Президент также напомнил, что Польша ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 году, и последние несколько лет, по его словам, являются важными шагами, ведущими к ее фактическому выполнению в республике.