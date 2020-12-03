Киев, , 15:24 — REGNUM Глава Верховной рады Дмитрий Разумков с представителями депутатских фракций и групп сегодня, 3 декабря, встретились с послами стран G7.

Об этом Разумков сообщил через социальные сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и электронного декларирования.

«Парламент имеет единую позицию — как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование», — сообщил спикер.

ИА REGNUM напоминает, что конституционный кризис на Украине начался в конце октября, когда конституционный суд (КСУ) принял решение, отменяющее часть антикоррупционной реформы.

11 декабря Венецианская комиссия, за помощью к которой официально обратился президент УкраиныВладимир Зеленский, должна вынести свой вердикт о путях выхода из кризиса.

Комиссии предлагается одобрить срочное совместное заключение о законодательной ситуации на Украине в отношении механизмов противодействия коррупции, а также срочное заключение по реформе самого КСУ.