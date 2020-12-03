Мадрид, , 15:23 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес отправила обращение в прокуратуру Высшего суда Мадрида с просьбой изучить и проверить материалы издания Infolibre о том, что группа военных в отставке обсуждала в одном из чатов в WhatsApp возможность государственного переворота, направленного против левого правительства и партии Podemos, а также упоминала о планах «расстрелять 26 миллионов». Об этом говорится в заявлении министра.

«Прокуратуре полагается расследовать возможную криминальную составляющую в целях защиты законности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование необходимо провести «для защиты чести и общественного уважения вооруженных сил, мужчин и женщин, которые в них входят», по той причине что они «не имеют ничего общего с проявлениями, которые противоречат должному уважению в демократическом, плюралистическом обществе, основанном на политической и идеологической свободе».

В беседе с журналистами Роблес отметила, что прозвучавшие в чате заявления со стороны отставных военных «абсолютно неприемлемы <…> с демократической точки зрения», и что эти люди «представляют только себя» и «ни в коем случае вооруженные силы».

Ранее издание Infolibre сообщило о существовании в мессенджере WhatsApp якобы чата выпускников Главной воздушной академии, в котором критике подвергается левое правительство Испании. Один из участников чата писал, что «не остается другого средства, как начать убивать 26 миллионов сукиных детей»: под ними подразумеваются 26 млн человек, поддержавших на выборах левые силы. Помимо этого, участники «предпочли бы Республику», чтобы в перспективе было «больше возможностей, чтобы повторить маневры 1936 года», подразумевая под этим военный переворот диктатора Франсиско Франко. Помимо этого, участники считают, что Франко «принес мир и процветание Испании», и желают, чтобы лидеры левых организаций «умерли все и вся их порода».