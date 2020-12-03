Джакарта, , 15:18 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан попросил жителей столицы Индонезии воздержаться от длительный рождественских и новогодних праздников в разгар пандемии, сообщает CNN Indonesia.

По словам губернатора, 40−50% жителей находятся в отпуске в провинциях, которые также сталкиваются с резким увеличением числа заразившихся коронавирусом.

Аниес Басведан признал, что выходные дни в конце октября 2020 года способствовали росту числа новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Джакарте. По его словам, число активных случаев COVID-19 в Джакарте выросло с 6 до 10 тысяч случаев в ноябре этого года.

«Эффект от длительного отпуска с 28 октября по 1 ноября мы ощутили только через 14 дней», — отметил губернатор Джакарты, добавив, что за этот период заболеваемость увеличилась на 17−22%.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух индонезийских провинциях Западная Ява и Папуа побиты суточные рекорды по числу заразившихся коронавирусом.

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