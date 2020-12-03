Ново-Огарево, Московская область, , 15:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил победителей и всех участников конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом 3 декабря он заявил на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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«Хотел бы поздравить в этой связи, в связи с сегодняшним днём поздравить победителей и всех участников недавно завершившегося национального чемпионата «Абилимпикс». В этом году он проходил в особых условиях, в основном дистанционно. Но уровень мастерства, профессиональной подготовки наших ребят неизменно очень высок», — заявил Путин.

«За таким мастерством всегда стоит сила духа, упорство, целеустремлённость. Ровно эти же качества ведут вперёд к новым победам и наших замечательных паралимпийцев, которыми мы по праву гордимся. Вся страна ими гордится! Это очень важный пример для всех», — указал он.