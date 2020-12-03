Москва, , 15:18 — REGNUM Продвижение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском союзе не является самоцелью для России. Об этом 3 декабря заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

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"Продвижение нашей вакцины («Спутник V») на территории Евросоюза — это не самоцель для России и для наших производителей», — сказал он и добавил, что главная задача для страны — обеспечить вакцинами собственное население.

Также, как рассказал российский дипломат, вторая для России задача — обеспечить производства данного препарата в тех странах, которые в нем заинтересованы.

«Таких стран более 20 уже — от Белоруссии до Бразилии», — уточнил Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что данные по испытанию вакцины от COVID-19 предоставит медицинскому регулятору США — FDA и потом в научный журнал, где ученые смогут дать рецензию данному препарату, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech.