Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Власти всех уровней должны относиться с особым вниманием к интересам инвалидов. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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"Чтобы они могли реализовать все свои способности и интересы. Я хочу ещё раз повторить, создать именно такие условия — это, хочу чтобы сейчас услышали меня коллеги в правительстве и регионах, это не просто наша задача — это наша обязанность», — заявил Путин.

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