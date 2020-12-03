Ново-Огарево, Московская область, , 15:15 — REGNUM Российским компаниям, выпускающим средства реабилитации инвалидов, необходим внутренний рынок сбыта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 декабря на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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«Абсолютно убеждён в том, что мы должны обеспечить внутренний рынок для собственного производителя», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что если этого не сделает государство, в других направлениях тоже ничего собственного не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет займётся обобщением опыта российских регионов и муниципалитетов в удовлетворении потребностей инвалидов, также заявил Путин.

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