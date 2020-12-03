Батуми, Грузия, , 15:20 — REGNUM Перфоманс, который протестующие в Батуми устроили возле здания правительства Аджарской Автономной Республики, не поможет им добиться желаемых результатов. Так прокомментировал протесты глава аджарского правительства Торнике Рижвадзе в эфире телеканала Imedi.

Глава региона отреагировал на действия протестующих, которые 1 и 2 декабря приносили на свои акции гелиевые шары с надписью: «Торнике — раб».

«Никто, независимо от того, какой перформанс он осуществит, или как он попытается проверить наши нервы или нервы правоохранительных органов, не достигнет желаемого», — сказал Рижвадзе.

Он добавил, что оппозиционная партия «Единое национальное движение», члены которой проводят акции в Батуми, «находится на последней стадии абсолютной маргинализации».

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, их члены отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста. В Батуми протестная акция не прекращается с начала ноября. В декабре правоохранители задержали нескольких активистов.

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