Москва, , 15:10 — REGNUM В Госдуме призвали к взвешенному подходу в вопросе отказа от колоний и тюрем в черте города.

«Хотелось бы, чтобы зоны убирали из городской черты там, где они действительно мешают развиваться городу. А где с исправительным учреждением все в порядке, и оно никому не мешает, наверное, можно и оставить», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он сослался на свой опыт посещения городов, где колония или тюрьма — настоящее градообразующее предприятие.

«Без шуток. Если из таких городов и поселков убрать эти учреждения, это сильно затруднит жизнь местному населению», — рассуждает парламентарий.

«Хотя может быть один важный плюс переноса тюрем в места более отдаленные — туда, где не ловит мобильная связь. Там не смогут работать знаменитые уже «тюремные колл-центры», — допустил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минюст России разрабатывает пилотный проект, в рамках которого из городов будут выведены все колонии и следственные изоляторы (СИЗО). В ходе оптимизации работы ФСИН внимание будет переключено на профилактику и работу с людьми, после совершения преступления не оказавшихся в местах лишения свободы, отметил глава Минюста Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

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