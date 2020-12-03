Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM С 2017 года поддержку получили тысячи проектов, направленные на помощь людям с инвалидностью. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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«Конечно же, такая деятельность — нужная, благородная — заслуживает поддержки, в том числе со стороны государства. Только за последние несколько лет, начиная с 2017 года, в ходе проведённых Фондом президентских грантов проведено несколько конкурсов, и поддержку получили более 4 тыс. 700 проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью — на общую сумму 9 млрд рублей», — заявил Путин.

«Среди них всё больше проектов, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью, раскрытием их творческого потенциала, развитием инклюзивного образования», — указал он.

По его словам, одна из важнейших задач перед страной и властями всех уровней — создание самых широких возможностей для самореализации каждого человека.

«Это в полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью», — подчеркнул президент.