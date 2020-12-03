Абуджа, , 15:06 — REGNUM Начальник штаба вооруженных сил (ВС) Нигерии генерал-лейтенант Тукур Юсуф Буратай заявил, что «существует вероятность того, что терроризм сохранится в Нигерии еще на 20 лет».

Он сделал данный комментарий после резни, устроенной членами группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которой погибли по меньшей мере 43 фермеров.

Воинствующая исламистская группировка действует в стране уже более десяти лет.

Некоторые губернаторы штатов на севере Нигерии, наиболее пострадавших от мятежа, призвали правительство использовать иностранных наемников для борьбы с боевиками.

Начальник штаба вооруженных сил (ВС) Нигерии заявил, что существует «общее непонимание того, что влечет за собой мятеж и терроризм».

Он добавил, что «все должны сотрудничать для сдерживания сохраняющейся небезопасности. Мы должны обеспечить коллективные действия и ответственность».

Он не уточнил, какие именно действия следует предпринять.