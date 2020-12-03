Москва, , 14:57 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил об огромном числе обращений из-за того, что многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о самоизоляции и ограничениях на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

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«В мой адрес поступило огромное количество жалоб и обращений граждан из-за того, что весной многие инвалиды по слуху вовремя не узнали о введении карантина. Они выходили на улицу, а потом у людей возникали проблемы. Пора навести порядок в этой сфере», — заявил Миронов.

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