Афины , , 14:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перестарался со своим вызовом суверенитету Греции и греческим территориальным водам, заявил бывший посол США в Греции Николас Бернс на 31-м ежегодном греческом экономическом саммите Американо-греческой Торговой палаты в среду, 2 декабря. Об этом сообщает AMNA.

Бернс, советник по внешней политике в президентской кампании Джо Байдена, добавил, что Турция обязана отступить, прекратить свои весьма агрессивные действия как против Греции, так и против Кипра, и присоединиться к дипломатическому диалогу.

Коснувшись действий Турции в Эгейском и Восточном Средиземноморье, ее участия в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, а также закупок ею ракетных комплексов С-400, Бернс сказал, что «Турция стала большой головной болью для НАТО и для европейских стран». Авторитарная позиция Турции в отношении собственных внутренних проблем является проблемой для такого демократического альянса, как НАТО, добавил он и назвал это задачей, которую должны решать как США, так и ЕС.