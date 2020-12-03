Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект, которым предлагается увеличить на федеральных телевизионных каналах количество программ с сурдопереводом, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Владимир Путин во время общения с представителями организаций инвалидов в режиме видеоконференции Цитата из видео. kremlin.ru

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Предлагается вместить в обязанность лицензиатам-вещателям телеканала обеспечение сопровождения заявлений и публичных выступлений президента РФ переводом на русский жестовый язык (сурдопереводом), следует из документа.

Проект федерального закона разработан в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».

Сейчас телеканалы обязаны вводить сурдоперевод в 5% своих программ.

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