Ново-Огарево, Московская область, , 14:51 — REGNUM На властях субъектов РФ лежит особая ответственность по созданию безбарьерной среды в своих регионах. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Пандус для инвалидов Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Я хочу обратить внимание прежде всего коллег в регионах России: делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», — заявил Путин.

По его словам, на федеральном уровне за последние годы принято немало решений для того, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли жить нормальной полноценной жизнью.

«Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах», — подчеркнул он.