Афины , , 14:50 — REGNUM Государственный министр Греции Йоргос Герапетритис раскрыл планы правительства по введению вакцины против нового коронавируса в Греции, выступая на радио Thema FM в четверг, 3 декабря.

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Политик также подчеркнул, что никакая экономическая деятельность в стране не возобновится, «если она не будет полностью безопасной».

Он сказал, что план правительства предусматривает более 1000 пунктов вакцинации по всей Греции и более 2 миллионов доз в месяц, или вакцинацию одного миллиона человек каждый месяц. В то же время он также подчеркнул, что Европейский союз имеет очень строгие правила утверждения новых фармацевтических продуктов.

Что касается уровня пандемии в Греции, Герапетритис сообщил о стабилизации, которая имела тенденцию к небольшому снижению, но «не такими темпами, которые обеспечивают безопасность. Остаются две исключительно сильные черты: первая — это сильное давление на национальную систему здравоохранения, в то время как есть также области, где ситуация со здоровьем остается очень плохой, где мы не наблюдаем ожидаемого снижения вирусной нагрузки. Эти два фактора заставляют нас быть очень осторожными, и ничто не откроется, если это не будет полностью безопасно».

Комментируя тот факт, что США и Великобритания начнут вакцинировать людей раньше, чем ЕС, министр привел в пример очень строгие правила ЕС по утверждению новых фармацевтических продуктов. «Безопасность не должна быть принесена в жертву ради скорости, но, с другой стороны, мы также не можем сильно медлить», — сказал он, выразив мнение, что ЕС теперь может пересмотреть свой график, который предусматривает получение вакцин в конце декабря или начале января, учитывая давление со стороны США и Великобритании.