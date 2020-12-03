Киев, , 14:48 — REGNUM В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа».

Об этом объявил на заседание парламента сегодня, 3 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также Разумков объявил, что сопредседателями нового объединения избраны народные депутаты Украины Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз (все эти политики — лояльные Киеву «крымские татары»), а также Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Чем конкретно планирует заниматься объединение в Раде — пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Киеве заявляли, что новый проект «Крымская платформа» будет представлять собой «многоуровневую диалоговую платформу», ключевая цель которой — возвращение темы на высокий порядок международного внимания. Сейчас планируется, что учредительный саммит проекта пройдет в Киеве в мае 2021 года, МИД Украины уже ведет работу над итоговой декларацией.

30 ноября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в очередной раз заявила, что Украина обязательно пригласит Россию к участию в переговорах в рамках проекта.