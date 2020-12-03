Москва, , 14:48 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение пособия по уходу за инвалидами и престарелыми, разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

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Депутаты предлагают выплачивать пособие в размере одного МРОТ, утверждённого в регионе проживания, гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, в том числе инвалидами I группы с детства, а также за престарелыми, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Финансирование выплат должно осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Инициатива направлена на получение отзыва в правительство РФ.

Почти аналогичный законопроект ранее вносился депутатами от ЛДПР.

Сейчас выплаты составляют 10 тыс. рублей.