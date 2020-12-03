Москва, , 14:47 — REGNUM Внимательное отношение к интересам людей с ограничениями должно лежать в основе деятельности государства. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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«Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан — в принципе, должно быть абсолютно естественной нормой. Темой, о которой и напоминать-то не нужно», — заявил Путин.

«Это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, к организации рынка труда и, конечно же, реализации национальных проектов. Особенно в той части, которая касается создания комфортной среды для жизни — это строительство и благоустройство городских пространств. Абсолютно везде необходимо безукоснительно соблюдать безбарьерные требования», — указал он.