Каир, , 14:45 — REGNUM Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос начинает официальный визит в Египет, сообщает 3 декабря AMNA.

Визит продлится с четверга 3 декабря по субботу 5 декабря. В Каире Панайотопулос встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом, а затем со своим египетским коллегой генералом Мохаммедом Заки.

4 декабря министр планирует принять участие в видеомеоприятии «Конференция Европейского оборонного агентства 2020», а затем отправиться в Патриарший монастырь Святого Саввы, где встретится с греческим епископом, Папой и Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.

В субботу, 5 декабря, Панайотопулос примет участие в заключительном этапе совместных междисциплинарных учений «Медуза-10» с участием сил Греции, Египта, Кипра, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.