Нур-Султан, 3 декабря 2020, 14:44 — REGNUM Вопросы казахстанско-российского сотрудничества обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, сообщили 3 декабря в пресс-службе главы Казахстана.
Собеседники обсудили политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, в том числе вопросы евразийской интеграции и предстоящее заседание высшего Евразийского экономического совета.
Стороны договорились развивать контакты и сотрудничество между администрациями глав России и Казахстана.
Отметим, 3 декабря Дмитрий Козак прибыл в Нур-Султан с рабочей поездкой. Он встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и руководителем администрации президент республики Ерланом Кокшановым.