Ново-Огарево, Московская область, , 14:42 — REGNUM Любые решения властей необходимо прорабатывать в прямом и открытом диалоге с представителями гражданского общества. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

«Принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в Конституцию РФ закрепили в том числе положения, посвящённые социальной защите инвалидов, основанные на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой-либо дискриминации», — заявил Путин.

По его словам, очень важно, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в Основной закон, стали именно представители общественных организаций.

«Убеждён, что именно так, в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми, и появляются самые верные, выверенные, эффективные решения. Именно так, в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью необходимо и реализовать гарантии, закреплённые теперь в Конституции», — отметил он.