Анкара, , 14:56 — REGNUM Положительным образом может повлиять на отношения Анкары и Еревана соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время своего выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, проходящем в формате видеосвязи.

По словам главы турецкого МИД, трехстороннее соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном является реальной возможностью для того, чтобы установить мир в регионе.

«Оно (соглашение) однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения», — сказал Чавушоглу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что общее количество погибших во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана составило 2783 военнослужащих.