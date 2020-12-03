Джакарта, , 14:40 — REGNUM Европейский союз предоставит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 20 млн евро для поддержки системы здравоохранения, сообщает Antara.

Программа по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию в Юго-Восточной Азии будет осуществляться Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с центральными правительствами стран АСЕАН. Эта программа направлена на улучшение региональной координации действий и укрепление потенциала систем здравоохранения в Юго-Восточной Азии.

Благодаря дополнительным вкладам стран-членов ЕС, общая помощь Европейской союза достигла 800 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии при финансовой поддержке Европейского союза запустила новую таможенную онлайн-систему в регионе.

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