Варшава, , 14:39 — REGNUM Председатель Конфедерации польских епископов, католический архиепископ Станислав Гондецкий выступил с заявлением о резолюции Европейского парламента об абортах в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По словам архиепископа, юридический компромисс в отношении аборта является фальсификацией реальности, поскольку он «игнорирует самую важную, третью сторону спора, то есть нерожденных детей и их неотъемлемое право на жизнь».

Председатель епископата также отметил, что Хартия основных прав напоминает, что «каждый имеет право на жизнь, и, таким образом, Европейский союз признает, что неотъемлемое достоинство человеческой личности и уважение права на жизнь являются основными критериями демократии и верховенства закона».

Гондецкий также подчеркнул, что само название резолюции Европейского парламента вводит в заблуждение, потому что с точки зрения этики и международного права не существует такого понятия, как «право на аборт». «Ни в каком демократическом правовом порядке не может быть права убить невиновного человека», — подчеркнул священнослужитель.

Напомним, 26 ноября Европарламент на голосовании принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.