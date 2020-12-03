Ново-Огарево, Московская область, , 14:35 — REGNUM Отношение государства к людям с ограничениями по здоровью является важнейшим индикатором его зрелости. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

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«Отношение к людям с ограничениями по здоровью — это общее правило, известный принцип, показатель зрелости общества и государства», — заявил Путин.

«Это и критерий эффективности человечной социальной политики, устройства, по сути, всех сфер жизни», — указал он.