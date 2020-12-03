Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Действующий президент США может помиловать своих родственников и близких сторонников перед уходом с поста. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями советников Трампа.

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Некоторые из этих советников считают, что Трамп имеет право помиловать и себя самого. Американский лидер обсуждал с советниками помилование своей дочери Иванки и её мужа Джареда Кушнера, который фигурировал в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

В списке кандидатов на помилование — юридически уязвимые люди, которым предположительно угрожает недоброжелательность со стороны команды нового президента Джозефа Байдена. Ранее Трамп уже помиловал, к примеру, своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот сначала признался в даче ложных показаний ФБР, а затем отказался от признания.

По американским законам помилование президента обжаловать нельзя. Многие главы государства использовали эту возможность, чтобы избавить от судебного преследования своих сторонников.

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