Сухум, , 14:31 — REGNUM Власти Абхазии открыли на границе с Грузией временный гуманитарный коридор с 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Абхазии.

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По данным ведомства, пограничное КПП «Ингур» будет работать с 3 по 10 декабря, с 9:00 до 19:00. На абхазскую территорию смогут вернуться только жители Абхазии. У них должны быть при себе документы, удостоверяющие личность.

В сообщении также говорится, что всем, кто решит вернуться в Абхазию, нужно иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, выданную не позднее, чем за 72 часа до момента пересечения границы.

Напомним, Сухум закрыл границу с Грузией в марте на фоне пандемии коронавируса. КПП «Ингур» периодически открывают, чтобы жители Абхазии могли вернуться домой.

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