Севастополь, , 14:29 — REGNUM Возрастающую угрозу нападения со стороны НАТО Россия может парировать только своей военной мощью, потому что НАТО был и остаётся агрессивным военным блоком Запада, нацеленным против России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 декабря, комментируя высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга.

Ветры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь» в Крыму, в связи с чем и НАТО должно усилить свое присутствие в этом регионе.

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« Заявление генсекретаря НАТО, увязывающее в один узел российское военное строительство в Крыму с «нарушением территориальной целостности Украины и Грузии», наглядно демонстрирует, насколько неадекватным является однобокий акцент на принцип неприкосновенности границ в ущерб принципам, требующим соблюдения права народов на самоопределение и отказа от применения силы в целях урегулирования конфликтов. Документы ООН писали не малые дети; они не зря в своё время установили, что применение силы или угрозы силой международным правом не допускается и что гарантии территориальной целостности могут иметь только те государства, которые уважают право народов на самоопределение, дают им возможность свободного выбора.

В 2008 году наша страна справедливо наказала грузинского агрессора в Южной Осетии, с уважением отнеслась к выбору осетинского и абхазского народов. В 2014 году в Крыме Россия не позволила Киеву развязать войну, гарантировала свободное волеизъявление жителей полуострова.