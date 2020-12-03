Баку, , 14:30 — REGNUM С 10 ноября на 8 ноября перенес президент Азербайджана Ильхам Алиев День Победы, который он ранее учредил по поводу окончания военных действий в Нагорном Карабахе в текущем году. Об этом 3 декабря сообщили в администрации азербайджанского лидера.

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Указывается, что с учетом того, что 10 ноября в Турции отмечают День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, азербайджанский лидер принял решение изменить дату празднования Дня Победы, которую он 2 декабря назначил на 10 ноября, на 8 ноября.

«Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот день Победы, ставшей торжеством воли и силы азербайджанского народа, и имеющей исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и авторитета нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что азербайджанский президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о том, что 10 ноября в Азербайджане будет ежегодно отмечаться День победы, в связи с окончанием 10 ноября текущего года боевых действий в Нагорном Карабахе.