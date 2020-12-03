Афины , , 14:27 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиа примет участие в 27-м министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает AMNA.

Встреча будет проходить в пятницу, 4 декабря, в режиме видеоконференции по причине пандемии, и Дендиас присоединится к ней из кипрской столицы Никосии, которую он планирует в этот день посетить.

Встреча будет посвящена развитию диалога по вопросам безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, поощрению прав человека, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью на пространстве ОБСЕ, говорится в сообщении МИД Греции.