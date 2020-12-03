Афины , , 14:23 — REGNUM Международный день инвалидов — это великий и светлый день, который на практике доказывает, что государство может работать с учреждениями, которые разделяют одинаковые с ним цели, видение и философию, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом сообщает 3 декабря AMNA.

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Премьер-министр выступил на открытии нового лифта на Акрополе, который, как подчеркнула министр культуры Лина Мендони, был построен в тесном сотрудничестве между Фондом Онассиса и Министерством культуры.

«Национальный план по защите прав людей с ограниченными возможностями — это мое личное обязательство, вы знаете все причины, по которым я проявляю личную чувствительность», — сказал премьер-министр.