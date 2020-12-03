Кишинёв, , 14:24 — REGNUM Досрочные парламентские выборы должны пройти в Молдавии, а правительство — отправиться в отставку, заявила избранный президент страны Майя Санду. К этому она призвала на митинге в центре Кишинёва 3 декабря.

Санду призвала общество к сплочённости и заявила об общей цели — построении «хорошей страны для всех порядочных людей». Для этого нужно избавиться от коррупционеров в парламенте, что требует проведения досрочных выборов и отставки правительства, подчеркнула избранный президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Санду заявила, что действующий президент Игорь Додон стремится «узурпировать власть», так как его сторонники из Партии социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. В связи с этим Санду объявила об акции протеста возле здания парламента.

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