Москва, , 14:17 — REGNUM Безрассудное погружение в западную систему, произошедшее в 1990-е годы, сделало Россию предельно подверженной влиянию наших культурно-исторических противников, этим влиянием они сейчас и пользуются, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 декабря, комментируя высказывания министра юстиции Константина Чуйченко.

Как сообщалось ранее, Чуйченко в эфире «России 24» заявил, что стране «фактически объявлена юридическая война».

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« Мощнейшее юридическое давление Запада на нашу страну — это одно из последствий её ослабления после уничтожения СССР. Ничего подобного в отношении Советского Союза просто невозможно себе представить.

Этого не могло быть по двум причинам. Во-первых, СССР был достаточно силён, чтобы предостерегать противников от таких попыток; они отдавали себе отчёт в наличии у него возможностей ответить им если не напрямую, то косвенно, но реально болезненно. Во-вторых, СССР существовал в границах собственной цивилизации, его народное хозяйство, его граждане не были подвержены власти западных институтов — политических, экономических, юридических.

Безрассудное погружение в западную систему, произошедшее в 1990-е годы, сделало Россию предельно подверженной влиянию наших культурно-исторических противников. Этим влиянием они сейчас и пользуются.